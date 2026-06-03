[포토] 더위엔 물놀이

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세줄 요약 전국 대부분 낮 기온 30도 이상 상승

내륙 체감온도 31도 안팎, 더위 주의

강원·충북·전라·경상 내륙 소나기

1 / 8 이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 나들이를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 무더운 날씨를 보인 3일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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전국동시지방선거일이자 수요일인 3일은 낮 기온이 30도 이상으로 올라 덥겠다.낮 기온은 24∼32도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠고, 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠으니 건강에 유의해야겠다.낮부터 저녁 사이 강원내륙·산지와 충북, 전라권 내륙, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 강원내륙·산지 5~40㎜, 충북 5~20㎜, 전북내륙·광주·전남내륙 5~20㎜, 대구·경북내륙·경북북동산지·경남내륙 5~30㎜다.전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름이 많아지겠다. 아침까지 남부 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.온라인뉴스부