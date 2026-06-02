[포토] 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견

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1 / 5 이미지 확대 사고 희생자들을 위한 묵념 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

이미지 확대 금속노조, 한화그룹 본사 앞 긴급 기자회견전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 2026.6.2 연합뉴스

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전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다.온라인뉴스부