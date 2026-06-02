사회 [포토] 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/02/20260602800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-02 13:44 입력 2026-06-02 13:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 사고 희생자들을 위한 묵념전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고와 관련한 책임자 처벌을 촉구하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 한화에어로스페이스 중대재해 관련 금속노조 긴급 기자회견전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 금속노조, 한화그룹 본사 앞 긴급 기자회견전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 전국금속노동조합(금속노조) 조합원들이 2일 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 열린 한화에어로스페이스 중대재해 관련 긴급 기자회견에서 사고 희생자들을 추모하며 묵념하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 전국금속노조가 기자회견을 연 이유는? 임금인상 중대재해