사회 막바지 유세 나서는 정근식 서울시교육감 후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/02/20260602500172 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-02 16:35 입력 2026-06-02 16:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정근식 서울시교육감 후보가 2일 서울 종로구 광화문광장에서 유세에 나서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2 이지훈 기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 정근식 서울시교육감 후보가 2일 서울 종로구 광화문광장에서 유세에 나서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지