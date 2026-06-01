SK하이닉스 청주공장 가스룸 화재…전 직원 대피 소동

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세줄 요약 청주공장 가스룸 화재 발생, 직원 11명 이송

스프링클러 작동으로 10분 만에 진화 완료

불소 감지로 전 직원 3600명 대피 후 복귀

이미지 확대 SK하이닉스 청주공장 전경. SK하이닉스 제공

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SK하이닉스 청주공장 가스룸에서 화재가 발생해 11명이 병원으로 이송되고 전 직원이 대피하는 소동이 벌어졌다.다행히 큰 부상자는 발생하지 않았다.1일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났다.불은 스프링클러가 작동돼 10분 만에 진화됐지만 반도체 생산과정에 사용되는 불소가 가스룸 내부에 퍼져 직원 11명이 회사 부설 병원으로 이송됐다.이 중 5명은 눈 따가움을 호소했고, 나머지는 증상은 없으나 현장에 있어 이상 여부를 관찰하기 위해 이송된 것으로 알려졌다.소방당국이 현장에 출동해 측정한 결과 가스룸 내부에서 5ppm의 불소 성분이 감지됐다.SK하이닉스 관계자는 “매우 적은 양의 불소가 가스룸 내부에 퍼졌는데, 공장 외부로 유출되지는 않았다”며 “사고 발생 직후 M15 공장과 M15X 공장 내 전 직원 3600명을 대피시켰다가 1시간 30여분 만에 복귀시켰다”고 밝혔다.청주 남인우 기자