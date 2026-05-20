진보당 노정현, 부산 연제구청장 민주·진보 단일후보 선출

세줄 요약 민주·진보 연제구청장 단일화 경선 진행

노정현 진보당 후보, 단일후보로 선출

연제구청장 선거, 주석수와 양자대결

이미지 확대 부산 연제구청장 선거에 출마한 노정현 진보당 후보(왼쪽)와 이정식 민주당 후보가 20일 부산시의회 브리핑룸에서 후보 단일화 결과를 발표한 뒤 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 부산 정철욱 기자

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더불어민주당과 진보당 간 6·3 지방선거 부산 연제구청장 후보 단일화 경선에서 노정현 진보당 후보가 선출됐다.민주당과 진보당은 20일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 노 후보를 연제구청장 후보로 단일화하기로 했다고 밝혔다.노 후보와 이정식 민주당 후보는 양당 합의에 따라 지난 18, 19일 구민 여론조사 100% 방식으로 경선을 진행했다. 타당 지지자의 역선택을 막기 위해 여론조사 대상은 민주당과 진보당 지지자, 무당층으로 한정했다. 득표 결과는 양당의 사전 합의에 따라 공개하지 않았다.이로써 3자 구도로 진행되던 연제구청장 선거는 현역인 국민의힘 주석수 후보와 노 후보 간의 양자대결로 압축됐다.노 후보는 “이번 선거를 민주당과 진보당 간의 단합과 협치의 출발점으로 만들겠다. 선당후사의 결단으로 민주 진보 연대의 모범을 보여준 이정식 후보께 감사드린다”고 말했다.이 후보는 “단일화 결과를 겸허히 받아들인다. 민주당 부산시장 후보를 중심으로 시의원·구의원까지 민주당 후보가 당선될 수 있도록 연제구 전역을 누비겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자