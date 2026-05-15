서울 강서구청 앞 사거리에 발길 머무는 ‘여울정원’

2026 서울국제정원박람회 연계…수목·화초류 30종

이미지 확대 서울 강서구 여울정원 서울 강서구 여울정원 모습

강서구 제공

서울 강서구는 구청 입구 교차로 화곡동 1106-2 일대에 700㎡ 규모의 ‘여울정원’을 조성했다고 15일 밝혔다.

이는 ‘2026년 국제정원박람회’ 개최를 기념하고, 정원문화 확산을 위한 ‘강서구 매력정원 조성사업’의 일환으로 추진됐다. 약 한달간 공사를 거쳐 지난달 27일 준공됐다.

구는 도시 경관 개선과 주민이 쉬어갈 수 있는 공간을 확보하는 데 초점을 맞췄다. 정원은

제13회 자연환경대상 공모전 최우수상과 대한민국 한평정원 디자인전 작가부 장려상을 수상한 배동균 작가가 설계를 맡았다.

정원은 ‘한강류(漢江流)’를 주제로 한강의 역동적인 물결이 도심 교차로 안으로 유입되는 모습을 형상화했다.

홍단풍, 자산홍 등 수목과 꼬리풀, 맥문동 등 화초류 총 30종 5960본으로 꾸며졌다.

보행자와 차량의 경계를 구분하면서 동시에 배수 기능을 하는 도로경계측구를 설치해 안전성을 높였다. 쾌적한 환경을 위해 미세먼지 저감 보호판 등을 함께 설치했다. 벤치 등을 배치해 보행자가 언제든지 쉬어갈 수 있다.

유동 인구가 오가면서 구 캐릭터인 ‘새로미’ 조형물과 QR코드를 확인하고 구정 소식과 서울국제정원박람회 정보를 접할 수 있도록 했다.





이달 시작한 서울국제정원박람회는 10월 27일까지 서울숲과 성수동 일대에서 역대 최대 규모로 개최된다.

구 관계자는 “여울정원이 바쁜 도심 속에서 주민들에게 작은 위로와 휴식을 주는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

세줄 요약 구청 앞 교차로 700㎡ 여울정원 조성

한강류 주제로 30종 5960본 식재

안전시설·벤치로 휴식 공간 확충

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김주연 기자