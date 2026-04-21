20대女, 경찰 조사 직전 돌연사…‘청산염’ 나왔다

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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특수협박 혐의로 체포돼 경찰 조사를 앞두고 숨진 20대 여성 피의자의 사인이 독극물 중독으로 추정된다는 부검 결과가 나왔다.21일 광주 동부경찰서에 따르면 국립과학수사연구원은 이날 오후 A씨의 사인이 ‘청산염에 의한 중독사’로 보인다는 1차 감정 결과를 구두로 통보했다.A씨의 혈액과 위 내용물, 당시 소지하고 있던 텀블러에서는 모두 청산염 성분이 검출된 것으로 전해졌다.A씨는 지난 18일 오후 5시쯤 광주 동구 계림동 한 아파트 지하 주차장에서 이별을 요구하는 전 연인을 흉기로 협박한 혐의로 현행범 체포됐다.이후 경찰서 피의자 대기실에서 수갑을 찬 채 조사를 기다리던 A씨는 가방에 있던 봉지 속 조제약을 꺼내 복용한 뒤 호흡곤란 증세를 보였다. A씨는 곧바로 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.A씨는 당시 경찰에 “암 환자여서 약을 먹어야 한다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨가 청산염을 언제 어떤 경위로 복용했는지 확인하는 한편, 경찰서 내 피의자 관리 과정에 미흡한 점이 있었는지도 감찰하고 있다.권윤희 기자