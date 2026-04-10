첫 성과포상 ‘1000만원’…과기정통부, 수시포상 1호 선정

주·부공적자 구분…기여도 따라 차등 지급

정기·수시 병행…성과 보상 즉시 확산 추진

이미지 확대 김민재 행정안전부 차관이 10일 정부세종청사 과학기술정보통신부 회의실에서 특별성과 포상금 운영 우수기관으로 선정된 과기정통부에 1차 수시포상을 수여한 뒤 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

행정안전부 제공

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행정안전부가 공직사회 내 ‘성과 중심 보상’ 문화 정착을 위해 첫 수시 포상에 나섰다. 제도 도입 초기부터 즉각적인 보상 사례를 만들어 공직 사회 전반에 성과주의를 확산시키겠다는 취지다.행안부는 10일 특별성과 포상금제의 안정적 운영을 위해 우수 운영기관을 선정하고 포상을 실시한다고 밝혔다.올해 처음 도입된 특별성과 포상금은 탁월한 직무 성과를 낸 공무원에게 기관장이 최대 3000만 원까지 지급할 수 있도록 설계된 제도다. 행안부는 연말 정기 포상 외에도 우수 운영 사례가 발생할 때마다 운영 기관에 즉시 보상하는 ‘수시 포상’을 병행해 제도 정착 속도를 높일 방침이다.첫 수시 포상 대상에는 과학기술정보통신부가 선정됐다. 과기정통부는 우수기관 포상금 1000만 원을 받게 된다.과기정통부는 성과를 낸 공무원 개인에게 1000만 원의 고액 포상금을 지급하며 ‘파격적 보상’이라는 제도의 본래 취지를 잘 구현했다는 평가를 받았다. 특히 주공적자와 부공적자를 명확히 구분하고 기여도에 따른 차등 지급 기준을 마련해 이른바 ‘나눠먹기식’ 배분을 차단하고 보상의 공정성을 확보한 점이 높은 점수를 얻었다.행안부는 이 같은 사례를 전 부처로 확산해 성과에 따른 보상 체계가 공직사회에 뿌리내리도록 유도할 계획이다.김민재 행안부 차관은 “유능한 공직사회의 기반은 성과에 대한 차별화된 보상에서 나온다”며 “공정하고 파격적인 보상 모델을 확산해 공무원이 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.이현정 기자