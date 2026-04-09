[속보]‘장모 살해·시신 유기’ 사위 조재복 검찰 송치

이미지 확대 ‘대구 캐리어 시신 사건’ 조재복 구속 송치 장모를 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 대구 신천에 유기한 사위 조재복(26)이 9일 오전 포승줄에 묶인 채 대구 북부경찰서를 빠져나오고 있다. 2026.4.9. 뉴스1

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장모를 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 대구 신천에 유기한 사위 조재복(26)과 아내 최모(26)씨가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.대구 북부경찰서는 9일 존속살해·시체유기·상해·감금 혐의로 조재복을, 시체유기 혐의로 최씨를 검찰에 구속 송치했다.이날 오전 8시 50분쯤 포승줄에 묶여 경찰서 밖으로 나온 조재복은 “장모에게 할 말이 없느냐”는 취재진의 질문에 아무런 답변 없이 호송차에 올랐다.경찰에 따르면 조재복은 지난달 18일 새벽부터 대구 중구에 있는 오피스텔에서 함께 살던 장모 A씨를 손과 발로 폭행해 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 범행 직후 장모의 시신을 세로 50여㎝·가로 40여㎝·두께 30㎝ 크기의 여행용 가방에 억지로 넣은 뒤 도보로 20분가량 떨어진 북구 칠성시장 인근 신천변에 유기했다.경찰은 같은 달 31일 시신 발견 직후 지문과 DNA 등을 채취해 신원을 확인했다. 이어 행적 조사와 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 조재복과 최씨가 시신을 유기한 사실을 확인하고 수사 착수 10시간 30분 만에 이들을 긴급체포했다.조사 결과 조재복은 장기간 장모와 최씨에게 폭력을 휘두른 것으로 드러났다. 이 밖에도 범행 직후부터 최씨가 신고할 수 없게 일거수일투족을 감시하며 일상을 통제했다. 최씨는 조재복의 강요에 의해 시체유기에 가담했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.대구 민경석 기자