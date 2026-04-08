[포토] 봄날 경복궁에서 생과방 체험

1 / 9 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

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8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다.연합뉴스