사회 [포토] 봄날 경복궁에서 생과방 체험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/08/20260408800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-08 15:03 입력 2026-04-08 15:03 1/ 9 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스 8일 서울 경복궁 소주방에서 열린 경복궁 생과방 행사에서 시민들이 궁중병과와 약차를 체험하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경복궁 생과방 행사는 어디서 열렸는가? 소주방 대조전