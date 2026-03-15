난임 통지서 유효기간 2배 연장…일상 파고든 ‘복지 소확신’

난임 시술 통지서 3→6개월로

재난보상금 연금 산정 제외

이미지 확대 보건복지부 전경. 보건복지부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

보건복지부가 난임 시술 지원 통지서 유효기간을 두 배로 늘리고 장애인 보조기기 온라인 신청을 허용하는 등 국민 생활 속 불편을 줄이는 ‘소확신(소소하지만 확실한 혁신행정)’ 과제를 잇달아 시행하고 있다.복지부는 올해 1분기 동안 지침 개정이나 유권해석 등 행정 조정만으로 국민 체감도를 높일 수 있는 개선 과제 총 25건을 추진했다고 15일 밝혔다. ‘보건복지 소확신’은 국민이 일상에서 체감할 수 있는 변화에 초점을 맞춘 정책이다. 지침 개정이나 유권해석, 기관 간 협조 등 비교적 작은 행정 조정으로도 국민 불편을 줄일 수 있는 과제를 발굴해 추진하는 것이 특징이다.가장 눈에 띄는 변화는 난임 시술 지원결정 통지서의 유효기간 연장이다. 기존 3개월이던 유효기간을 올해 1월부터 6개월로 늘렸다. 시술 일정 조정이나 병원 예약 대기 등으로 기간 내 시술을 받지 못해 재신청해야 했던 현장 불편을 반영한 조치다.재난 피해자에 대한 연금 수급 기준도 합리화했다. 태풍이나 홍수 등 특별재난지역에서 받은 보상금은 앞으로 장애인연금과 기초연금 소득인정액 산정에서 제외된다. 재난 보상금이 금융재산으로 잡히면서 연금이 깎이거나 탈락하는 불합리한 사례를 막으려는 조치다.장애인보조기기 무상지원 서비스도 온라인으로 신청할 수 있게 됐다. 기존에는 읍·면·동 행정복지센터를 직접 방문해야만 했다. 질병 조기 발견을 위한 국가건강검진 항목도 넓혔다. 복지부는 만성 호흡기 질환의 인지율이 2.3%로 매우 낮다는 점을 고려해, 56세와 66세를 대상으로 폐 기능 검사를 신규 도입했다.복지부는 오는 20일부터 31일까지 블로그를 통해 체감도가 높은 정책을 국민이 직접 뽑는 온라인 투표를 진행하며 현장 소통을 이어갈 계획이다.이스란 복지부 제1차관은 “소확신 제도는 적극적인 업무 처리로 국민의 일상 속 작은 변화를 만드는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 국민 생활 속 불편을 세심하게 개선해 나가겠다”고 말했다.이현정 기자