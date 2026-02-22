[속보] 세종·광주·대구·경북 황사 위기 경보 ‘주의’ 발령

이미지 확대 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’ 수준으로 치솟으면서 22일 서울과 경기 지역에 미세먼지 경보가 발령됐다. 사진은 이날 서울시청 인근 대기환경정보 전광판에 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’으로 표시되는 모습. 이지훈 기자

이미지 확대 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’ 수준으로 치솟으면서 22일 서울과 경기 지역에 미세먼지 경보가 발령됐다. 사진은 이날 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 서울 도심이 뿌옇게 보이는 모습. 2026.2.22 이지훈 기자

기후에너지환경부가 22일 오후 5시부로 세종(세종권역), 광주(광주권역), 대구(군위권역), 경북(서부권역) 지역의 미세먼지 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됨에 따라 해당 지역에 황사 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다고 밝혔다.기후부는 관계 기관과 해당 지방자치단체에 곧바로 상황을 전파하고 황사 재난 매뉴얼에 따라 철저하게 대응해 줄 것을 요청했다. 김진식 기후부 대기환경국장은 “고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 한반도로 유입되어 전국에 영향을 주고 있다“면서 ”야외 활동을 최대한 자제하고 개인 건강관리에 더욱 신경을 써달라”고 당부했다.기후부는 앞서 오후 2시 서울과 경기 남부·동부권역, 오후 3시 충남(서부·북부권역), 오후 4시 강원(영서북부·영동북부권역), 대전(동부·서부권역), 충북(중부권역), 전북(서부·동부·중부권역), 전남(서부권역)에 각각 황사 위기 경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.세종 강주리 기자