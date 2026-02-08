메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보]경북 경주 문무대왕면 산불 초진…“발생 약 20시간 만”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김형엽 기자
김형엽, 박승기 기자
수정 2026-02-08 18:02
입력 2026-02-08 18:02
이미지 확대
경북 경주시 문무대왕면 입천리 한 야산에서 산불이 발생해 8일 헬기를 동원해 진화 중이다. 경주 김형엽 기자
경북 경주시 문무대왕면 입천리 한 야산에서 산불이 발생해 8일 헬기를 동원해 진화 중이다. 경주 김형엽 기자


지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 발생 약 20시간 만에 초기진화됐다.

경주 김형엽·대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경주시 산불은 발생 후 얼마 만에 초기진화됐나?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기