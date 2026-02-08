사회 [속보]경북 경주 문무대왕면 산불 초진…“발생 약 20시간 만” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/08/20260208500144 URL 복사 댓글 0 김형엽, 박승기 기자 수정 2026-02-08 18:02 입력 2026-02-08 18:02 이미지 확대 경북 경주시 문무대왕면 입천리 한 야산에서 산불이 발생해 8일 헬기를 동원해 진화 중이다. 경주 김형엽 기자 지난 7일 경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 발생 약 20시간 만에 초기진화됐다. 경주 김형엽·대전 박승기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경주시 산불은 발생 후 얼마 만에 초기진화됐나? 약 20시간 약 30시간