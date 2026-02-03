겨울철 산불 시한폭탄 화목보일러…관리 소홀 주의보

이미지 확대 [수정본] 광양 옥곡면 일대에서 발생한 산불 지난 21일 오후 전남 광양 옥곡면 일대에서 발생한 산불이 번지는 모습. 관계 당국은 화목보일러 사용이 화재로 이어졌을 가능성이 있다고 보고 정확한 발화 원인을 조사하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 불에 탄 화목보일러. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

겨울철 산과 인접한 지역에서 주로 사용하는 화목보일러가 산불 시한폭탄으로 돌변하고 있다. 건조한 날씨가 지속되는 가운데 불씨가 산림으로 튀면 대형 산불로 번질 위험이 있어서다. 이에 소방 당국은 각별한 주의를 당부했다.3일 소방 당국 등에 따르면 지난달 21일 오후 3시 2분쯤 전남 광양시 옥곡면 한 주택에서 발생한 화재가 강풍을 타고 인근 야산으로 번지면서 산불로 확산했다.관계 당국이 헬기 40여 대와 인력 1000여 명이 약 19시간 30분 동안 진화작업을 벌인 끝에 이튿날 오전 10시 30분쯤에서야 산림 48㏊를 태우고 큰 불길을 잡았다. 당국은 화목보일러 사용이 화재로 이어졌을 가능성이 있다고 보고 정확한 발화 원인을 조사하고 있다.같은달 13일 대구 군위군 효령면에 있는 한 주택에서도 화목보일러에서 나온 재가 들판에 튀어 14분 만에 진화되기도 했다. 불씨가 인근 야산으로 옮겨붙었다면 대형 산불이 될 뻔한 아찔한 순간이었다.화목보일러로 인한 화재는 최근 3년 동안 매년 200여 건씩 발생하고 있다. 소방청 국가화재정보시스템 화재통계를 살펴보면 화목보일러로 인한 화재는 2023년 253건, 2024년 211건, 2025년 215건 발생했다. 올해도 35건이나 발생한 것으로 집계됐다. 화목보일러 화재가 산불로 확산한 경우도 최근 10년간 연평균 15.8건에 달했다.도시가스가 공급되지 농촌 지역일수록 화목보일러를 사용하는 경우가 많다. 석유보다 난방 비용이 저렴해 경제적이기 때문이다. 하지만, 나무를 연료로 사용하다 보니 불티가 많이 발생하고 온도조절 장치가 없어 쉽게 과열된다는 단점도 있다.전문가들은 건조한 겨울철에는 작은 부주의가 큰불로 번질 수 있어 각별한 주의가 필요하다고 말한다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “화목보일러 연료 투입구가 열린 사이 불티가 튀거나 연통에 있던 재가 날려 불이 나는 경우가 많다”며 “연료투입구를 일정 시간 이상 열어두면 더 이상 연소되지 않도록 하는 자동 소화장치를 설치하거나 연통을 주기적으로 청소하고 불티 거름 장치를 설치해야 한다”고 말했다.대구 민경석 기자