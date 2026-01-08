세운4구역의 운명은

이미지 확대 세운4구역 주민대표회의 관계자들이 8일 오후 서울 종로구 다시세운광장에서 국가유산청을 규탄하는 집회를 갖고 있다. 2026.1.8 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

종로 세운4구역 주민 등으로 구성된 주민대표회의와 세운지구상생협의회 관계자들이 8일 서울 종로구 다시세운광장에서 집회를 열고 국가유산청을 규탄하고 있다.도준석 전문기자