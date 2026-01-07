사회 [인사]동신대학교 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/07/20260107500009 URL 복사 댓글 0 서미애 기자 수정 2026-01-07 07:23 입력 2026-01-07 07:23 ▲에너지공과대학장 겸 공학교육혁신센터장 조중현 ▲한의과대학장 정현우 ▲보건복지대학장 최진아 ▲사회문화대학장 안형순 ▲글로컬자율전공대학장 박재민 ▲미래라이프대학장 조준 ▲에너지공과대학 교학과장 이태원 ▲글로컬자율전공대학 교학과장 유양호 ▲학생생활관장 우상준 ▲인권센터장 겸 인권센터 성평등부장 임종희서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 에너지공과대학장이 겸임하는 직책은? 공학교육혁신센터장 인권센터장