[포토] 전쟁노병 이야기 듣는 北 학생들

1 / 3 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 21일 조국해방전쟁(한국전쟁)승리 73주년을 맞아 전쟁노병(참전군인)들과 청소년학생들과의 상봉모임이 함경남도와 개성시에서 진행됐다고 전했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 21일 조국해방전쟁(한국전쟁)승리 73주년을 맞아 전쟁노병(참전군인)들과 청소년학생들과의 상봉모임이 함경남도와 개성시에서 진행됐다고 전했다. 신문에 따르면 노병들은 사회주의 제도의 수호를 당부하며 북한 국기를 청소년들에게 건냈다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 21일 조국해방전쟁(한국전쟁) 승리기념관 내부의 ‘공화국영웅홀’을 조명했다.

평양 노동신문 뉴스1

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북한 노동당 기관지 노동신문은 21일 조국해방전쟁(한국전쟁)승리 73주년을 맞아 전쟁노병(참전군인)들과 청소년학생들과의 상봉모임이 함경남도와 개성시에서 진행됐다고 전했다.평양 노동신문 뉴스1