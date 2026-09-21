[포토] ‘비서실장 보는’ 이 대통령, 참모진 노고 격려

1 / 7 이미지 확대 강훈식 비서실장 바라보는 이재명 대통령 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이날 오전 사의를 표명한 강훈식 비서실장을 바라보며 참모진의 노고를 격려하는 발언을 하고 있다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령 발언 듣는 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 강 비서실장은 이날 오전 이재명 대통령에게 사의를 표명했다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령 발언 듣는 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 강 비서실장은 이날 오전 이재명 대통령에게 사의를 표명했다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이재명 대통령과 강훈식 비서실장 이재명 대통령과 강훈식 비서실장이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 강 비서실장은 이날 오전 이 대통령에게 사의를 표명했다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 수석보좌관회의 참석한 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 21일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다. 강 비서실장은 이날 오전 이 대통령에게 사의를 표명했다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 수석보좌관회의 주재하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 21일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

이미지 확대 수석보좌관회의 주재하는 이재명 대통령이재명 대통령이 21일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.9.21 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이날 오전 사의를 표명한 강훈식 비서실장을 바라보며 참모진의 노고를 격려하는 발언을 하고 있다.온라인뉴스부