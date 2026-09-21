새벽 시내버스 차고지 찾은 김민석 “이제는 현장”

김민석 “모든 힘을 민생, 정책, 현장에”
“의원들, 매달 정책 내게 한 뒤 보상”
김민석 더불어민주당 대표는 21일 “이제는 모든 힘을 민생, 정책, 현장에 모으겠다”고 밝혔다.
김 대표는 당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 “새벽 첫차가 출발하는 시내버스 차고지에 들러 기사와 버스운영업체 대표 등을 만났다”며 이같이 말했다.
김 대표는 “한 마디로 ‘이제는 현장’이다”라며 “한 달간 태스크포스(TF) 12개를 구성해 세팅이 끝났고 이제는 뛰는 걸 확인만 하면 되는 상황”이라며 “오늘처럼 새벽 5시나 민티07 출연을 마친 뒤 7시 반쯤 매일 현장에 갈 것”이라고 말했다.
김 대표는 “의원이든 누구든 매달 정책을 내게 한 뒤 블라인드 테스트를 해서 괜찮은 것에는 보상도 할 것”이라며 “이제는 일을 향해서 돌진하는 민주당으로 변화시켜보고 싶다”고 덧붙였다.
김 대표는 개헌 추진과 관련해선 “이미 국민의힘 내부에서도 연임 (문제가) 정리됐으면 (개헌을) 논의해야 하는 것 아니냐는 목소리가 이미 나오기 시작했다”고 했다.
김헌주 기자
세줄 요약
- 새벽 버스 차고지 방문, 현장 행보 강조
- 민생·정책·현장에 당의 역량 집중 선언
- 정책 블라인드 테스트와 보상 구상 제시
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