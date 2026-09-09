김민석, 한동훈 향해 “조선불량검, 조선불량쪽가위”

김민석, 전북 최고위서 ‘한동훈’ 언급
“정치검찰 개혁 마지막 장 맞이할 것”
“관련 유출자 있다면 전원 의법 조치”
김민석 더불어민주당 대표가 9일 김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 청탁 의혹’과 관련해 연일 공세를 이어가는 한동훈 무소속 의원을 향해 “조선불량검, 조선불량쪽가위”라고 했다.
김 대표는 이날 전북 전주 현장 최고위원회의에서 “국면이 변한 것 같다”며 “김 후보자 청문회와 별개로 한 의원 문제는 별도 사건으로 간 것 같다”고 말했다. 이어 “한동훈 사건을 정리함으로써 한국 정치검찰 개혁은 마지막 장을 맞이하게 되는 게 아닌가 싶다”고 했다.
김 대표는 또 “한 의원이 제기하는 여러 가지 주장은 검찰 내 협력자가 없으면 발생할 수 없는 사건”이라며 “협력자가 없고 근거가 없다면 거짓의 유포일 수밖에 없다”고 주장했다. 그러면서 “이 문제와 관련해 철저히 사실과 진상을 확인하고 관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가겠다”고 했다.
한 의원을 향해선 “칭찬과 비판을 잘 구분하지 못하는 것 같다”며 “조선제일검, 조선제일쪽가위 이런 것은 조선제1이라는 것에 집착하게 만든다”며 “혹시 ‘제1’이라고 불러주면 칭찬일 줄 알 것 같아서 조선불량쪽가위로 불러주는 게 맞다”고 했다.
전주 반영윤 기자
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