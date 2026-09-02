청문회 사무실 출근하는 용혜인 후보자

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-02 12:52
입력 2026-09-02 12:52
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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.9.2도준석 전문기자
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.9.2도준석 전문기자


용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다.

도준석 전문기자
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