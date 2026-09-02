청문회 사무실 출근하는 용혜인 후보자

마마무 솔라, 낯선 남성이 던진 의자에 부상…“욕하면서 다가와”

“이혼 앞두고 냉동배아 이식하겠다는 아내…아기 책임져야 하나요”

배우 하영, 일본 넷플릭스 ‘픽’됐다… “의연하고 단정한 자태 인상적인 배우”

“손님, 머리에 이상한 점이” 미용사도 깜짝…‘암 덩어리’였다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

윤창수 전문기자 美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?

워싱턴 임주형 특파원 기어이 ICC소장 제재한 트럼프…‘국제형사정의’ 시험대 올랐다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 짧은 오르막과 내리막 반복… 남산 달리며 ‘서브3’ 꿈꾼다

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

도쿄 명희진 특파원 “낮 외출 금지, 가쓰동도 사치”…12년 전 예측 ‘2050년 日 폭염’ 이미 현실로

세종 강주리 기자 내년부터 세금·돌봄도 AI 상담…‘AI 정부’ 뭐가 달라지나

기암절벽에 걸린 초록을 배웅하다

한지은 기자 산자위부터 메가프로젝트까지…산업정책 ‘키맨’ 된 장철민

정회하 기자 ‘약물살인’ 김소영 1심 선고로 본 사형 선고의 요건과 의미

곽진웅·강윤혁 기자 “신청인 없어도 요건 확인되면 예우”…국가유공자 등록 사각지대 없앤다

강주리 기자 “말산업 전체 옮기는 과천경마장 이전… 문제는 재원 확보”

유용하 과학전문기자 공부 뒤 낮잠?…뇌는 자는 동안 ‘학습 중 기억할 것’ 꼬리표 붙인다

박현진 문화체육부 전문기자 스무 살 당돌한 ‘반란’… 한국 찍고 세계서 ‘플레이 볼’

유용하 과학전문기자 숨결이 바뀔 때마다 뇌파도 달라진다

최재헌 기자 전쟁에 치이고 가뭄에 말라붙은 밀 곳간… 빵값 대란 온다

권훈 전문기자 KLPGA 시즌 21개 대회 만에 첫 타이틀 방어 성공…2연패는 왜 어려울까

[공직자의 창] 더 넓게 보고, 더 멀리 투자합니다 / 김성주 국민연금공단 이사장

[세종로의 아침] 여름을 보내며 드는 단상들 / 유용하 산업부 과학전문기자

[기고] 고정OT제와 포괄임금제는 엄연히 다르다 / 박지순 고려대학교 법학전문대학원 교수

[이광호의 어찌보면] “그래미도 로컬이다”… BTS ‘그래미 보이콧’의 의미 / 이광호 문학과지성사 대표

[김민정의 일러두기] 거기에 삿됨이 하나 없는 일 / 김민정 시인·난다출판사 대표

[길섶에서] 아르고스의 꼬리 / 박성원 논설위원

[황수정 칼럼] 김민석 대표, 혼자만 웃지 마시고 / 황수정 논설실장

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다.도준석 전문기자

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