정치 [포토] 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/19/20260819800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 15:02 입력 2026-08-19 15:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 문 전 대통령과 사저를 나서고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 문 전 대통령과 사저를 나서고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 문 전 대통령과 사저를 나서고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 문재인 전 대통령 내외 예방한 민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 문재인 전 대통령 내외 예방한 민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 민주당 김민석 대표, 문재인 전 대통령 예방더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 문재인 전 대통령 내외 예방한 민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 문재인 전 대통령 예방한 더불어민주당 김민석 대표더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 문 전 대통령과 사저를 나서고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지