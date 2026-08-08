김민석, 민주당 제주·인천 경선서 정청래 제치고 1위

세줄 요약 제주·인천 경선서 김민석 1위, 정청래 제치고 선두

합산 득표율 47.75%로 5.67%포인트 차 우위

누적 득표율도 0.86%포인트 차 초박빙 양상

이미지 확대 인천 합동연설회, 인사하는 김민석 후보 더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 당 대표·최고위원 순회경선 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하기에 앞서 손을 들어 인사하고 있다. 2026.8.8 연합뉴스

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더불어민주당 대표 선출을 위한 제주·인천 순회경선에서 김민석 후보가 정청래·송영길 후보를 누르고 1위를 차지했다.민주당 중앙당 선거관리위원회는 8일 제주와 인천에서 합동연설회를 진행한 뒤 해당 지역 권리당원 투표 결과를 발표했다.제주·인천 지역 득표수를 합산한 결과 김 후보는 47.75%를 얻어 정 후보(42.08%)를 5.67%포인트 차로 앞섰다. 송 후보는 10.17%를 기록했다.지역별로 보면 제주에서는 김 후보가 8742표(52.64%)를 얻어 정 후보의 6625표(39.89%)를 앞섰다. 송 후보는 1240표(7.47%)를 얻었다.인천에서도 김 후보가 1만3795표(45.09%)를 얻어 정 후보(1만3237표·43.27%)를 제쳤다.앞서 진행된 순회경선까지 합산한 누적 득표율은 경남 지역 가중치를 반영하지 않은 기준으로 김 후보가 45.42%, 정 후보가 44.56%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 0.86%포인트로 1%포인트에도 못 미치는 초박빙 양상이다. 송 후보는 10.03%다.앞서 1주차 순회경선에서는 김 후보가 충청권에서, 정 후보가 부산·울산·경남에서 각각 승리하며 1승 1패를 기록했다.1인 1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 당 대표 선거인단 반영 비율은 대의원·권리당원 70%, 국민 30%다. 지역 순회경선에서는 권리당원 투표 결과만 공개된다.대의원 투표는 오는 17일 온라인으로, 국민 여론조사는 15∼16일 진행된다. 최종 결과는 지역별 순회경선을 마친 뒤 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.당 대표 경선은 선호투표제로 진행된다. 전체 투표에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 상위 2명을 제외한 최하위 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 표를 합산해 최종 승자를 가린다.김유민 기자