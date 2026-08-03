정청래 “당대표 되면 신천지 의혹 제기한 김민석 윤리감찰 지시”

김민석 겨냥 “배신도 총량 없다”

“18년 가출한 사람 믿을 수 있냐”

이미지 확대 원주서 지지 호소하는 정청래 후보 더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 3일 강원 원주시의회에서 열린 원주권 당원 간담회에서 참석자에게 지지를 호소하고 있다.

세줄 요약 김민석 신천지 의혹 제기 관련 윤리감찰 지시 예고

근거 없으면 윤리심판원 제소와 징계 방침 강조

과거 탈당·책임론 거론하며 배신 프레임 공세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래(기호 2번) 더불어민주당 당대표 후보는 3일 “당 대표가 되면 직권으로 신천지 의혹 제기로 당을 위험에 빠뜨린 김민석 의원에 대한 윤리 감찰을 지시하겠다”고 밝혔다.정 후보는 이날 강원 강릉문화원에서 가진 당원 토크콘서트에서 “감찰 결과 허무맹랑한 의혹 제기이고 근거가 전혀 없다면 김 의원을 윤리심판원에 곧바로 제소해 징계 조치하겠다”며 “이렇게 해야 국민의힘으로부터 공격을 방어할 수 있다”고 강조했다.정 후보는 이날 경쟁자인 김민석 후보를 직접 겨냥해 “의리는 총량이 없고 배신도 총량이 없다”며 “한 번 배신하고 두 번은 절대 배신하지 않는다는 법칙은 없다”고 맹공을 퍼부었다.그는 김 후보가 2002년 대선 당시 노무현·정몽준 후보 단일화를 주장하며 탈당한 이력을 거론하며 “노무현 대통령 지지율이 떨어지니 흔들어대고 결국 정몽준으로 배신하고 날아갔다”며 “첫 번째 배신”이라고 지적했다.그러면서 “18년 동안 가출했던 사람이 다시 집에 들어와 집문서를 내놓으라고 한다”며 “믿을 수 있느냐”라고 목소리를 높였다.또 김 후보가 4년 전 언론 인터뷰에서 지방선거 패배 책임을 이재명 대통령에게 돌렸던 것을 언급하며 “똑같은 방식으로 지금 정청래를 공격하고 있다” 이게 당과 당원에 대한 두 번째 배신“이라고 주장했다.정 후보는 세 번째 배신으로 김 후보가 제기한 반명(반이재명), 분열주의, 신천지 비밀 연합 의혹 제기를 꼽았다. 정 후보는 “당을 공격하고 당원들에게 깊은 상처를 준 것”이라고 비판했다.정 후보는 이날 강원 지역을 찾아 당원 토크콘서트와 강릉시장 오찬, 강원지사 차담 등을 이어가며 강원권 당심 공략에 나섰다.특히 정 후보는 이날 오전에만 페이스북에 13개의 글을 올리며 소셜미디어(SNS) 여론전에 집중했다.정 후보는 페이스북에 “당의 전당대회 공식 문구 현수막이 있는데 이렇게 노골적으로 특정 후보의 구호를 대놓고 현수막으로 거는 것은 너무하지 않나”라며 중앙당 선거관리위원회 차원의 대응을 촉구했다.또 다른 게시글에서는 “당심이 의심을 이긴다”면서 “지금이 어느 시대인데 조직적 오더 표는 먹히지 않는다. 노무현의 바람이 이인제의 조직을 이긴 것처럼 정청래의 바람으로 김민석의 조직을 이기겠다”라고 언급했다.강윤혁 기자