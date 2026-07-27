정치 [포토] ‘재검표 현장’ 천영기 전 시장·전한길 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/27/20260727800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-27 16:57 입력 2026-07-27 16:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 재검표 현장 찾은 천영기 전 시장.전한길27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 동안 소청인인 천영기 전 시장(전 후보)이 현장을 휴대전화로 촬영하고 있고, 전한길 씨가 현장을 보고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 재검표 현장 찾은 천영기 전 시장27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 동안 소청인인 천영기 전 시장(전 후보)이 현장을 바라보고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 전한길 ‘이의제기’27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6?3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표 현장에서 개표참관인 자격으로 현장을 찾은 전한길 씨가 이의를 제기하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 전한길 ‘이의제기’27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6?3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표 현장에서 개표참관인 자격으로 현장을 찾은 전한길 씨가 이의를 제기하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘44표차’ 통영시장 선거 재검표27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6?3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 왼쪽은 천영기 전 통영시장. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘44표차’ 통영시장 선거 재검표27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6?3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 전한길 씨 등이 현장을 휴대전화로 기록하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘44표차’ 경남 통영시장 선거 재검표27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6.3 지방선거에서 불과 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 27일 오후 경남도선거관리위원회에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 진행되고 있다. 왼쪽은 천영기 전 통영시장.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지