[포토] 이재명 대통령, 한성숙 총리 임명장 수여

세줄 요약 청와대 본관서 한성숙 총리 임명장 수여

이 대통령, 격려 인사와 함께 임명장 전달

20년 만의 두 번째 여성 총리로 취임

1 / 6 이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 임명장 수여식에서 한성숙 국무총리와 대화하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 임명장 수여식에서 한성숙 국무총리와 대화하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여한 뒤 함께 행사장을 나서고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

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이재명 대통령은 1일 청와대 본관에서 한성숙 신임 국무총리에게 임명장을 수여했다.이 대통령은 임명장을 전달하며 “잘 부탁드립니다”라고 격려 인사를 했고, 한 총리도 “열심히 하겠습니다”라고 답한 뒤 고개 숙여 인사했다.한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 제50대 총리로, 2006년 임명된 한명숙 전 총리 이후 20년 만에 두 번째 여성 총리이기도 하다.앞서 한 총리 임명동의안은 국회 투표 결과 재석 의원 167명 가운데 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결은 국민의힘의 불참 속에 더불어민주당과 조국혁신당, 진보당 등 범여권 정당 주도로 처리됐다.한 총리는 2017년 네이버 대표이사에 선임된 뒤 약 5년 동안 회사를 이끌며 AI와 클라우드, 데이터센터 등 미래 기술 분야 투자를 확대하고 글로벌 사업 기반을 넓혔다. 이후 2025년 이재명 정부에서 중소벤처기업 장관으로 임명됐다.온라인뉴스부