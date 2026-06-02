공영민 고흥군수 후보, 장대비 속 막바지 유세···우주항공산업진흥원 유치할 터

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“군정발전은 군민 모두가 함께 하는 것, 최고 투표율 보여달라“

이미지 확대 공영민 고흥군수 후보가 녹동 시장입구에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다.

이미지 확대 공영민 고흥군수 후보가 선거유세 마지막 날을 맞아 녹동 시장입구에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다.

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공영민 전남 고흥군수 후보가 선거 유세 마지막 날을 맞아 녹동 시장 입구에서 고흥 군민에게 지역 발전에 대한 로드맵을 제시했다.공 후보는 “어제 고흥은 80㎜가 넘는 비가 내렸다”며 “비가 많이 와도 걱정, 안 와도 걱정이다”는 말로 유세를 시작했다. 이어 “녹동을 제주도 물류를 담당하는 장소로 물류 단지를 조성, 확대해 항운 노동자에게 많은 일거리를 제공하겠다”며 “최고 투표율을 보여달라”고 지지를 호소했다.그는 “고흥은 3면이 바다여서 청정 바다 살리기 국비 예산도 적극 확대해 전국 최고의 깨끗한 바다로 만들어 군민 소득원이 다양화되도록 정책의 다변화를 꾀하겠다”고 공약했다. 특히 “국가철도망에 고흥역, 녹동역이 반영되도록 뛰고 또 뛰겠다”는 의지를 다져 군민들의 열띤 호응을 받았다.공 후보는 “우주항공산업진흥원 고흥 유치와 2031년까지 1조 6000억원을 투입하는 봉래면 국가산업단지 46만 평 등 우주발사체 산업 클러스터의 차질 없는 추진을 위해 총력을 다할 것이다”고 덧붙였다. 그는 “장대비 속에 함께 해주신 군민들에게 보답하는 길은 군민들의 삶이 조금이라도 나아지도록 하는 일이다”며 “1400여 공직자와 최선을 다하겠다”는 말로 녹동 유세를 마무리했다.고흥 최종필 기자