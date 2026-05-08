정치 [포토] 고 이홍구 전 국무총리 발인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/05/08/20260508800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-08 10:21 입력 2026-05-08 10:21 1/ 4 이미지 확대 고 이홍구 전 국무총리 발인8일 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 고 이홍구 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.5.8 연합뉴스 이미지 확대 고 이홍구 전 국무총리 발인8일 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 고 이홍구 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.5.8 연합뉴스 이미지 확대 고 이홍구 전 국무총리 발인8일 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 고 이홍구 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.5.8 연합뉴스 이미지 확대 고 이홍구 전 국무총리 발인8일 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 고 이홍구 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 2026.5.8 연합뉴스 8일 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 고 이홍구 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지