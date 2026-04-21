정원오측 “한강버스, 오세훈만 모르는 ‘혈세 난파선’”

“국힘 다수인 시의회에서 지원안 만장일치 부결”
정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 21일 서울시의회 환경수자원위원회의 ‘한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안’ 부결과 관련해 “국민의힘마저 포기한 ‘혈세 난파선’을 즉각 멈추라”고 비판했다.
박경미 선대위 대변인은 이날 ‘국민의힘도 손 뗀 한강버스, 오세훈 시장만 모르는 ‘혈세 난파선’’이라는 제목의 성명에서 “국민의힘이 다수인 서울시의회에서 한강버스 지원안이 만장일치로 부결됐다”며 “사업이 정책 실패이고 재정 리스크가 크다는 사실을 같은 당 시의원들마저 인정한 것”이라고 지적했다.
이날 오전 서울시의회 환경수자원위원회는 심의를 열고 서울시가 제출한 업무협약 변경 동의안을 부결시켰다. 해당 동의안은 한강버스 선착장 연계 셔틀버스 운영비(연간 약 6억 3000만원)와 승조원 추가 고용 인건비를 시가 직접 부담하는 내용이 포함됐다.
박 대변인은 “성과는 민간이 가져가고, 손실은 시민이 부담하는 기형적 구조에 국민의힘 시의원들조차 등을 돌린 것”이라며 “상식의 편에 선 서울시의회의 결정을 환영한다”고 밝혔다. 그러면서 “오세훈 시장은 언론 인터뷰에서 한강 버스와 관련한 입장이 정원오 후보와 다르지 않다고 했다”며 “국민의힘마저 포기한 한강버스’라는 난파선을 지금 당장 멈추라”고 강조했다.
유규상 기자
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