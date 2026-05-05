[길섶에서] 제주에서 택시 잡기

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2026-05-05 26면

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노동절 연휴 단체여행을 갔던 제주도에서 카카오T로 택시를 불렀다. 다들 수도권에 사는 동행자들이라 이동 경로를 정한 다음 뜨는 화면을 보고 낯설어했다. 수수료를 내면 배차가 빠르다는 블루파트너스, 큰 택시를 부르는 벤티 옵션 등이 뜨지 않았다. ‘불금’에 저녁 직후 시간이어서인지 차가 안 잡혔다. 지역 콜택시 업체에 전화했지만, 배차 가능 차량이 없다는 답이 돌아왔다.오래 기다린 끝에 카카오T를 이용해 타게 된 택시 기사에게 사정했다. 일행 일부가 어두운 낯선 곳에서 택시를 못 잡아 기다리고 있으니 왕복해 달라고. 소요 비용 이상 내겠다는 하소연까지 더해서. 기사 한 명은 응했고 다른 한 명은 거절했다. 대신 제주에 온 외국인 관광객들이 우버를 많이 쓴다면서 우버 사용을 권했다. 우버가 지난해 제주에서 서비스를 시작했다는 것을 알았다. 숙소에 가까워졌을 때 콜택시 업체에서 전화가 왔다. 차량 배차가 가능해졌는데 어떻게 하겠느냐고.상황을 되묻는, 사람들 간의 의사소통이 있는 회사들이 앱보다 잘됐으면 좋겠다. 여행 가면 택시 명함을 챙겨 둬야겠다.전경하 논설위원