사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 나 안 보면 삐짐 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/05/20260505025002 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-05 00:16 입력 2026-05-05 00:16 이미지 확대 나 안 보면 삐짐 대부분 뉴스 현장만 다니던 어느 날 한 공공기관 화단에 핀 꽃들이 나에게도 관심을 가져 달라는 듯 심술궂은 표정을 하고 있습니다. 짧은 봄이 가기 전에 주위를 둘러보고 웃는 꽃, 심술부리는 꽃, 마음 넓은 꽃, 새침데기 꽃들을 찾아보는 건 어떨까요.도준석 전문기자 대부분 뉴스 현장만 다니던 어느 날 한 공공기관 화단에 핀 꽃들이 나에게도 관심을 가져 달라는 듯 심술궂은 표정을 하고 있습니다. 짧은 봄이 가기 전에 주위를 둘러보고 웃는 꽃, 심술부리는 꽃, 마음 넓은 꽃, 새침데기 꽃들을 찾아보는 건 어떨까요. 도준석 전문기자 2026-05-05 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지