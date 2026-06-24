“7~22시 돌봄, 부모 안심 발판” [인구 대전환: 대한민국의 내일을 묻다]

이상수 서울교육청 국장

이미지 확대 이상수 서울시교육청 정책국장

세줄 요약 출산율 반등 핵심을 돌봄에서 제시

유치원·초등 전 단계 돌봄망 확대

지역기관·자치구 협력 체계 강화

2026-06-24 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“지원금을 주는 방식에서 벗어나 학생들을 돌보는 실질적인 프로그램을 운영하는 방식으로 ‘직접 케어(돌봄)’에 주력하고 있습니다.”이상수 서울시교육청 정책국장은 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼’에서 출산율 반등의 핵심은 ‘돌봄’이라고 강조했다.﻿ 촘촘한 돌봄망 구축이 ‘아이를 믿고 낳아도 되겠다’는 심리적 발판을 형성한다는 이야기다.서울시교육청은 현재 ﻿다양한 돌봄 프로그램을 운영 중이다. 이 국장은 “공립유치원의 경우 ‘에듀케어’ 프로그램을 통해 오전 7시부터 오후 8시까지 13시간 동안 돌봄을 제공한다”면서 “사립유치원도 필요한 경우 에듀케어를 제공한다”고 말했다. 방학 기간에도 동일하게 운영되며, 밤 10시까지 운영하는 ‘온종일 돌봄교실’도 시범 운영 중이다.초등학생의 경우 방과후교실, 맞춤형교실, 돌봄교실 등 세 가지 축으로 돌봄이 이뤄진다. 초교 1·2학년이 대상인 맞춤형교실은 매일 2시간 놀이 중심의 프로그램을 무상 운영한다. 초교 3학년은 1인당 50만원 범위 내 방과후학교 예산을 지원하고 있다. 돌봄교실은 전학년을 대상으로 운영된다. 아침돌봄은 오전 7시에 시작하고, 저녁돌봄은 오후 8시까지 이뤄진다. 지난 4월 기준 서울시 전체 학생 32만 3022명 중에 세 가지 돌봄 중 하나라도 이용하는 학생은 18만 9613명(58.7%)에 이른다.또한 11개 교육지원청, 서울시의 지역돌봄기관과 25개 자치구가 함께 협력해 운영되는 돌봄 프로그램도 있다. 이 국장은 “서울시교육청은 ﻿마음건강, 기초학력 등 학생 한 명 한 명을 개별적으로 돌보는 정책을 펼칠 것”이라고 강조했다.김가현 기자