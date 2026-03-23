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노벨상 수상자와 함께 ‘K과학’ 미래 연다

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수정 2026-03-23 23:59
입력 2026-03-23 23:59

K-과학인재 아카데미 비전선포식

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랜디 셰크먼 교수
랜디 셰크먼 교수


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오마르 M 야기 교수
오마르 M 야기 교수


서울신문은 호반그룹, 전자신문과 함께 3월 26일 서울 신라호텔에서 ‘K-과학인재 아카데미 비전선포식’을 개최합니다. 2013년 노벨 생리의학상 수상자인 랜디 셰크먼 교수의 강연과 2025년 노벨 화학상 수상자 오마르 M 야기 교수의 라이브 강연을 비롯해 정부·학계·기업 관계자들 및 국내외 석학들이 함께하는 ‘K-과학인재 아카데미’에 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.

행사명:호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미

슬로건:Hoban Science Bridge - 미래를 짓고, 인재를 잇다

일시:2026년 3월 26일(목) 09:30~16:00

장소:서울 신라호텔 다이너스티홀

신청방법:홈페이지(https://k-scienceacademy.com/) 온라인 신청

주최:호반그룹, 호반장학재단



주관:서울신문, 전자신문

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참가 등록
참가 등록
2026-03-24 1면
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