[사고] 서울신문과 함께 뛸 수습기자 모집합니다

세줄 요약 수습기자 모집 공고, 지원 일정 안내

1차 합격자 10월 27일 발표 예정

2차 필기시험 10월 31일 온라인 진행

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2026-10-08 24면

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- 2026년 10월 27일(화) 14시 이후, 본사 채용홈페이지 개인별 조회 가능※ 합격자발표일은 예정사항으로 본사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.- 2026년 10월 31일(토), 온라인 진행※ 1차 서류전형 합격자만 필기시험 응시가 가능합니다.① 입사지원서 및 자기소개서(인터넷 접수)② 대학교 졸업(예정)증명서 1부③ 대학교 전학년 성적증명서 1부(단, 전학년 평균성적이 백분율 점수로 표기된 것)④ 공인 어학 성적증명서 1부(2022년 1월 1일 이후 취득)⑤ (해당자) 취업지원대상자 및 장애인 증빙서류 1통※ ②∼⑤ 은 3차 토론면접 당일 제출 / 지원서의 내용이 사실과 다르거나 원본 증빙이 불가능할 경우 합격이 취소되거나, 전형상 불이익을 받을 수 있습니다.: 서울신문 인사팀(02-2000-9061∼3 / insa@seoul.co.kr)