이미지 확대 발길 붙잡는 서울마당 퇴근길 라이브 1일 오후 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린 ‘퇴근길 라이브’ 버스킹에서 가수 하진이 공연을 하고 있다. 이날 퇴근 시간대까지 가수들의 버스킹과 시민들의 사연을 소개하는 이벤트가 진행됐다.

홍윤기 기자

2026-10-02 23면

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1일 오후 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린 ‘퇴근길 라이브’ 버스킹에서 가수 하진이 공연을 하고 있다. 이날 퇴근 시간대까지 가수들의 버스킹과 시민들의 사연을 소개하는 이벤트가 진행됐다.홍윤기 기자