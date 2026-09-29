펜싱 전 종목 메달 이끈 SKT의 24년 후원

대표팀 AG 금은동 10개 획득

SKT-FAN 도입해 전력 분석

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체전에서 4연패를 달성한 대한민국 대표팀 선수단이 태극기를 들고 기념촬영을 하고 있다.

SK텔레콤 제공

2026-09-29 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK텔레콤은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 10개의 메달을 수확한 한국 펜싱 국가대표팀을 대한펜싱협회 회장사로서 24년째 후원하고 있다고 28일 밝혔다.한국 펜싱 대표팀은 이번 대회에서 남녀 사브르·에페·플뢰레 전 종목에서 메달을 따내며 금·은·동메달 10개를 획득했다. SK텔레콤은 이번 대회 준비 과정에서 자체 개발한 펜싱 인공지능(AI) 전력분석 시스템 ‘SKT-FAN’을 대표팀 훈련에 도입했다. SKT-FAN은 AI를 활용해 경기 영상에서 득·실점 장면과 하이라이트를 자동으로 추출하고 선수들의 움직임을 분석해 상대 선수의 장단점 등을 담은 전력분석 자료를 생성한다.기존에는 전력분석원이 경기 영상을 직접 확인하고 필요한 장면을 편집하는 데 경기당 평균 1시간가량이 걸렸지만, SKT-FAN 도입으로 분석 시간을 약 10분 수준으로 줄였다고 SK텔레콤은 설명했다.SK텔레콤에 따르면 2003년부터 펜싱 분야에 지원한 금액은 누적 360억원이다. 회사는 펜싱뿐 아니라 수영 황선우, 역도 박혜정, 육상 나마디 조엘진 등을 ‘팀 SKT’로 후원하고 있다.송수연 기자