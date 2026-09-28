북한, 금메달 6개 모두 역도서 땄다… LA올림픽 정조준

아시안게임서 여자 5개 체급 석권

줄줄이 세계신… 남자 70㎏급도 금

이미지 확대 북한 여자 역도 간판 송국향이 27일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 69㎏급 인상 2차 시기에서 121㎏을 들어 올리며 세계 신기록을 작성하고 있다.

나고야 신화 연합뉴스

세줄 요약 북한, 아시안게임 역도 금메달 6개 독식

송국향, 여자 69㎏급 세계신기록 경신

북한 선수들, LA올림픽 금메달 목표

2026-09-28 23면

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북한이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 역도 종목에서 연일 금메달 소식을 쏟아내며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 우승 기대감을 높이고 있다.북한 역도 대표팀은 27일 송국향(25)이 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 역도 여자 69㎏급에서 세계신기록을 갈아치우며 정상에 올랐다. 송국향이 금메달을 추가하면서 북한은 이번 대회 6번째 금메달을 모두 역도에서 챙겼다.송국향은 이날 인상 121㎏·용상 152㎏·합계 273㎏을 들어 지난해 노르웨이 푀르데 세계선구권에서 자신이 세웠던 세계 기록(인상 120㎏·용상 150㎏·합계 270㎏)을 모두 갈아치웠다.북한 여자 역도는 이 대회에 출전한 5개 체급을 모두 석권했다. 리성금(28)이 지난 23일 인상 94㎏, 용상 121㎏, 합계 215㎏을 들어 올리며 금메달을 목에 거는 것으로 금메달 행진을 시작했다. 리성금은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임, 2022 항저우 아시안게임에 이어 3회 연속 정상을 차지했다. 이날 강현경(27)도 여자 53㎏급에서 금메달을 수확했고, 24일에는 남자 65㎏급 박명진(23), 25일에는 오광옥(24)이 여자 57㎏급에서 금메달을 땄다. 26일에는 남자 70㎏급 리원주(24)가 인상 151㎏, 용상 198㎏, 합계 349㎏으로 금메달을 목에 걸었다.북한은 아시안게임에 만족하지 않고 올림픽까지 정조준하고 있다. 리성금은 다가오는 LA 올림픽에 맞춰 체급을 올릴 생각이 있냐는 외신들의 질문에 “그렇다”고 답했다. 오광옥은 25일 AFP에 “LA에서 금메달을 따기 위해 최선을 다하겠다. 세계기록만으로는 충분하지 않다”고 말했다. 북한이 2028 LA 올림픽 역도에 출전하면 2016 리우데자네이루 올림픽 이후 12년 만의 올림픽 복귀다. 북한은 코로나19 국경 봉쇄를 이유로 2020 도쿄 올림픽을 건너뛰었고, 국제대회 복귀가 늦어지면서 2024 파리 올림픽 출전권도 따지 못했다.AFP는 26일 북한의 역도 강세가 장기간 축적된 전략 종목 육성의 결과라며, 북한 당국이 근력과 기술처럼 훈련으로 통제 가능한 요소의 비중이 큰 종목에 제한된 자원을 집중한다고 분석했다.박다운 기자