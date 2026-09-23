임광현 국세청장 “멕시코 韓기업 세정 지원을”

세줄 요약 한·멕시코 국세청장 첫 회의 개최

한국 기업 세무 애로 해소 요청

전자 세정 협력과 실무 교류 강화

이미지 확대 임광현 국세청장

2026-09-24 23면

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임광현 국세청장이 멕시코 국세청장과 만나 현지 진출 한국 기업을 위한 세정 지원을 요청해 긍정적인 답변을 받았다고 국세청이 23일 밝혔다.임 청장은 22일(현지시간) 멕시코 멕시코시티에서 안토니오 마르티네스 다니노 멕시코 국세청장과 제1차 한·멕시코 국세청장 회의를 했다.임 청장은 부가가치세 환급 지연 문제, 양국 간 이중과세 등 한국 기업의 세무 애로를 전달하고 각별한 관심과 세정 지원을 요청했다. 이에 다니노 청장은 “한국 기업에 세무 애로가 발생하면 기업과 적극 소통해 문제를 해결하겠다”고 화답했다.두 청장은 이번 회의에서 전자 세정 분야 경험과 정책을 공유하고 실무 교류 협력을 강화하기로 했다. 두 청장은 “한·멕 정상회담을 앞두고 처음으로 국세청장 회의를 해 세정협력을 강화하게 돼 의미가 있다”고 뜻을 모았다.앞서 임 청장은 회의 전날 ‘멕시코 진출기업 간담회’를 하고 현지 기업의 애로사항을 직접 들었다. 특히 현지 간담회에서는 처음으로 상대국 국세청 고위 관계자(카를로스 카메로 멕시코 국세청 이전가격 수석과장)가 참석해 한국 기업의 애로사항을 ﻿들었다.세종 박기석 기자