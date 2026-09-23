메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

임광현 국세청장 “멕시코 韓기업 세정 지원을”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박기석 기자
박기석 기자
수정 2026-09-23 19:41
입력 2026-09-23 19:41
세줄 요약
  • 한·멕시코 국세청장 첫 회의 개최
  • 한국 기업 세무 애로 해소 요청
  • 전자 세정 협력과 실무 교류 강화
이미지 확대
임광현 국세청장
임광현 국세청장


임광현 국세청장이 멕시코 국세청장과 만나 현지 진출 한국 기업을 위한 세정 지원을 요청해 긍정적인 답변을 받았다고 국세청이 23일 밝혔다.

임 청장은 22일(현지시간) 멕시코 멕시코시티에서 안토니오 마르티네스 다니노 멕시코 국세청장과 제1차 한·멕시코 국세청장 회의를 했다.

임 청장은 부가가치세 환급 지연 문제, 양국 간 이중과세 등 한국 기업의 세무 애로를 전달하고 각별한 관심과 세정 지원을 요청했다. 이에 다니노 청장은 “한국 기업에 세무 애로가 발생하면 기업과 적극 소통해 문제를 해결하겠다”고 화답했다.

두 청장은 이번 회의에서 전자 세정 분야 경험과 정책을 공유하고 실무 교류 협력을 강화하기로 했다. 두 청장은 “한·멕 정상회담을 앞두고 처음으로 국세청장 회의를 해 세정협력을 강화하게 돼 의미가 있다”고 뜻을 모았다.

앞서 임 청장은 회의 전날 ‘멕시코 진출기업 간담회’를 하고 현지 기업의 애로사항을 직접 들었다. 특히 현지 간담회에서는 처음으로 상대국 국세청 고위 관계자(카를로스 카메로 멕시코 국세청 이전가격 수석과장)가 참석해 한국 기업의 애로사항을 ﻿들었다.

세종 박기석 기자
2026-09-24 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
임광현 국세청장이 멕시코 국세청장에게 요청한 내용은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기