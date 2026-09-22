갯벌 탄소 흡수·배출량 주야간 자동 측정

전남보건환경연구원 특허출원

세줄 요약 갯벌 이산화탄소 주야간 연속 측정 시스템 개발

전남보건환경연구원·KNJ엔지니어링 공동 특허 출원

야간 배출 반영해 탄소 흡수량 정밀 산정 기대

2026-09-23 23면

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전남보건환경연구원이 갯벌 표면의 이산화탄소 흡수·배출량을 주야간 연속 측정하는 자동 측정시스템을 개발해 환경 전문기업 KNJ엔지니어링과 공동으로 특허를 출원했다고 22일 밝혔다.특허 명칭은 ‘오픈 다이나믹 챔버를 이용한 이산화탄소 흡수 및 배출량 자동 측정시스템’이다. 기존 수동 측정 방식과 달리 주야간 연속 측정 방식을 적용해 시간대별 이산화탄소 농도 변화를 정밀하게 확인할 수 있도록 한 게 핵심이다.갯벌 표층에서는 광합성과 미생물 호흡 등의 영향으로 일사량과 온도에 따라 이산화탄소 농도가 달라진다. 야간에는 미생물 호흡으로 이산화탄소가 배출될 수 있어 낮에만 측정하면 실제보다 탄소 흡수량이 많게 산정될 가능성이 있다.연구원과 KNJ엔지니어링은 지난해 신안군 지도 비식생 갯벌에서 개발 시스템을 활용해 72시간 동안 5분 간격으로 이산화탄소 농도를 연속 측정했다.연구 결과는 세계 최대 학술 데이터베이스(DB)인 스코퍼스와 SCI(과학기술논문인용색인)급 전 단계인 ESCI 등재 학술지 ‘한국대기환경학회지’ 2025년 12월호에 게재됐다. 연구원은 이번 연속 측정시스템이 향후 비식생 갯벌의 블루카본 국제 인증 추진과 탄소 흡수량 산정 연구에 필요한 자료 축적에 활용될 것으로 기대하고 있다.무안 류지홍 기자