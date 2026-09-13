MBC 신임 사장에 이성주 iMBC 이사 내정

이미지 확대 이성주 MBC 사장 내정자

2026-09-14 23면

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MBC 신임 사장에 이성주 iMBC 이사가 내정됐다. MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사회는 13일 임시 이사회를 열고 사장 최종 후보자 2명을 공개 면접하고 투표한 결과 이 이사를 신임 사장 내정자로 선정했다고 밝혔다. 방문진은 14일 MBC 주주총회에서 사장 공식 선임 절차를 마무리할 예정이다. 임기는 3년이다.이 내정자는 1995년 MBC에 기자로 입사했다. 2013년부터 2015년까지 전국언론노동조합 MBC본부 위원장을 지냈으며 2020~2023년 미디어기획국장을 거쳐 2024년부터 iMBC 경영이사로 일했다.이 내정자는 최종 면접에서 “MBC의 위기를 어떻게 헤쳐 나갈 수 있을지에 경주마처럼 오직 집중하려고 했다”며 “모든 일은 현장, 사람에서 출발해야 한다고 생각한다. 사람을 쓰는 일로 저를 선택해주신 분들을 걱정시키는 일은 없을 것”이라고 말했다.이번 MBC 사장 선임은 개정 방송법에 따라 국민이 공영방송 사장 선출에 처음 참여했다. 국민 150명으로 구성된 사장후보국민추천위원회(사추위)가 후보자 4인의 정책 발표를 듣고 숙의 토론과 질의응답을 거쳐 최종 후보자 2인을 이사회에 추천했다.오경진 기자