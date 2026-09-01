“잡스처럼 우주에 흔적 남기고 간다”

15년간 애플 이끈 팀 쿡 CEO 퇴임

이미지 확대 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)

세줄 요약 팀 쿡, 15년 애플 경영 마치고 공식 퇴임

하드웨어 전문가 존 터너스, 새 CEO로 취임

시총 10배 성장·1조 달러 돌파 성과

2026-09-02 23면

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스티브 잡스에 이어 애플을 15년간 이끌어 온 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 지난달 31일(현지시간) 공식 퇴임하고 존 터너스 신임 CEO에 키를 넘겼다.쿡 CEO는 이날 엑스에 “CEO로서 마지막 날을 맞아 애플 커뮤니티 여러분에게 깊은 사랑을 전한다”며 “내일부터 직함은 달라지지만 애플 커뮤니티에 대한 나의 사랑은 결코 변하지 않을 것”이라고 적었다.AFP 통신 등에 따르면 쿡 CEO는 전날 전 직원에게 보낸 서한에서 “애플에서 일할 수 있었던 것을 일생의 영광으로 여긴다”고 밝히기도 했다. 이어 잡스가 생전 즐겨 쓰던 표현을 인용해 “우리는 ‘우주에 우리의 흔적을’ 남기게 됐다”며 “내가 거둔 성공은 전적으로 여러분 덕분”이라고 공을 돌렸다.쿡 CEO는 잡스가 사망하기 직전인 2011년 8월부터 15년간 애플을 이끌어 왔다. 쿡은 CEO로 재임하며 애플워치와 에어팟을 시장에 안착시키고 아이폰·아이패드·맥 등 기존 제품군 판매를 확대했다. 잡스가 없는 애플에 대한 부정적인 시각에도 불구하고 그가 CEO로 재임하는 동안 애플은 시가총액 3500달러에서 4조 6000억 달러로 10배 이상 성장하며 시가총액 1조 달러를 돌파한 최초의 기업에 이름을 올리기도 했다.쿡은 ﻿뒤를 이을 차기 CEO인 터너스에 대해 “뛰어나고 훌륭하며 유능한 사람에게 키를 넘긴다는 사실에 크나큰 안도감을 느낀다”면서 “존만큼 세상을 바꾸는 제품을 만드는 데 무엇이 필요한지 이해하는 사람은 드물다”고 언급했다.신임 터너스 CEO는 펜실베이니아대 기계공학과를 졸업한 하드웨어 전문가로, 2001년 애플에 합류한 이후 줄곧 하드웨어 엔지니어링 부문을 맡아 왔다. 인공지능(AI) 부문에서 벌어진 격차 극복과 도널드 트럼프 행정부의 압박 속에서 중국 공급망을 재편해야 하는 숙제를 안게 된 터너스 CEO는 오는 9일 애플의 신제품 발표회를 통해 신고식을 치른다.쿡은 새달부터 이사회 집행의장으로 자리를 옮겨 미국을 비롯한 각국 정부와의 정책 조율 등 대외 업무를 담당할 예정이다.이지 기자