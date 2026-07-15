“재판 외부 압력 커져… 소신 있는 직무 지원”

노경필 법원행정처장 취임 일성

이미지 확대 노경필 신임 법원행정처장이 14일 서울 서초구 대법원 무궁화홀에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.

대법원 제공

2026-07-15 23면

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노경필(62·사법연수원 23기) 신임 법원행정처장이 14일 “최근 법관의 독립적인 재판과 법원 구성원의 안정적인 직무수행을 어렵게 하는 외부의 압력과 부담이 커지고 있다”면서 “법원 구성원 모두가 법과 원칙에 따라 소신껏 직무를 수행할 수 있도록 든든한 울타리가 되겠다”고 밝혔다.노 처장은 이날 오전 대법원 무궁화홀에서 열린 취임식에서 “실효성 있는 지원방안을 마련해 나가겠다”며 이같이 말했다. 노 처장은 국민과 소통을 확대하겠다는 포부도 밝혔다.그는 “최근 우리가 마주한 사법제도의 큰 변화는 우리 사법부가 국민의 관심과 기대에 충분히 부응하지 못했기 때문은 아닌지 깊이 성찰하는 계기가 됐다”면서 “국민의 목소리 하나하나에 귀 기울여 그 뜻을 제대로 이해하고 이를 반영하고자 하는 노력에서부터 사명을 시작하려 한다”고 강조했다.김희리 기자