‘상생 DNA’ ubc, 울산에 500억 기부

최대 주주 SM그룹 우오현 회장

현금 400억·현물 100억 사회환원

울산방송 옥동 신사옥 새달 완공

“행복 경영으로 따뜻한 동행 지속”

이미지 확대 우오현 SM그룹 회장.

SM그룹 제공

세줄 요약 SM그룹, 울산시에 500억원 규모 공공기여 발표

현금 400억원·현물 100억원, 지역 상생 기부

복지 사각지대 해소와 공공 인프라 활용 검토

2026-06-15 23면

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ubc울산방송이 개발이익의 사회 환원을 위해 울산시에 500억원 규모를 전달한다고 14일 밝혔다.울산방송의 대주주인 SM그룹에 따르면 ‘기업은 지역사회와 함께 성장해야 하고 사회구성원이 행복해야 기업도 발전할 수 있다’는 우오현 SM그룹 회장의 강조로 비롯된 ‘행복경영’과 ‘상생경영’을 울산까지 확대해 현금 400억원과 부동산 등 현물 100억원 규모를 기부해 울산 지역의 어려운 이웃을 돕는 데 지원한다.울산시는 SM그룹의 공공기여 재원을 ﻿시민들의 복지 사각지대를 줄이고 삶의 질을 획기적으로 높이는 데 활용할 계획이다. 현재는 평생교육시설 건립, 행정기관 공간 확충, 공공도서관 조성 등 여러 인프라 활용 방안을 면밀하게 검토 중인 것으로 알려졌다. 이를 통해 지방자치단체의 행정과 재정적 부담은 줄이면서 시민의 생활 편의는 크게 개선하는 민관 상생의 모델을 발전시켜 나갈 계획이다.SM그룹은 2018년에 경영난을 겪던 울산방송의 지분을 인수했다. 당시 SM그룹은 ‘구조조정 없는 100% 고용 승계’를 이행했고 재무구조 개선과 흑자 전환(2023년) 등의 약속도 달성했다고 전했다. 특히 다음달에 완공될 예정인 울산방송 옥동 신사옥은 최첨단 울트라HD(UHD)와 디지털 미디어 제작 시스템을 갖춰 울산시민들이 즐기는 지역방송 서비스의 질적 수준을 향상할 것이란 기대가 나온다. 신사옥 저층부에는 오픈 스튜디오와 미디어 체험관, 시민 휴게공간을 조성해 누구나 자유롭게 이용하고 즐길 수 있는 신개념의 개방형 복합 방송문화 공간을 마련한다.SM그룹 관계자는 “여주대﻿ 장학금 기탁, 국가유공자 후손 돕기 등 전국적으로 상생 행보를 이어 온 우 회장의 ‘행복경영’ 비전이 이번 울산시에 대한 500억원 규모 공공기여와 울산방송 신사옥 구축으로 더욱 만개하게 됐다”면서 “앞으로도 울산 시민들에게 최고의 미디어 서비스를 제공하며 지역 사회와의 따뜻한 동행도 지속해 나가겠다”고 말했다.SM그룹은 그동안 소외 계층, 국가유공자 후손, 신혼부부, 대학생 등을 지원하고 부도 위기에 내몰린 기업을 살려 일자리를 지키고 사회적 책임을 다하겠다는 ‘상생 DNA’를 거듭 강조해 왔다.허백윤 기자