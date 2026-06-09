사랑의열매, 에너지 취약계층에 200억 지원

2026-06-10 23면

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사랑의열매 사회복지공동모금회가 기후위기와 에너지 가격 변동으로 어려움을 겪는 취약계층을 돕기 위해 2년간 200억원을 투입한다.사랑의열매는 ‘에너지 취약계층의 기후위기 대응을 위한 생활안정지원 사업’을 추진하고 전국 단위 배분협력기관 공모를 시작했다고 9일 밝혔다. 이번 사업에는 올해 사랑의열매 신규 기획사업 예산 535억원 가운데 200억원이 배정됐다.사업은 일회성 현금·물품 지원이 아닌 생활안정 사업 형태로 추진된다. 폭염과 한파 등 기후 변화에 취약한 저소득층의 생활 안정을 돕는 게 골자다. 고령자, 장애인, 농어촌 거주자 등이 기존 제도만으로 충분한 지원을 받기 어려운 상황에 놓여있다는 판단에서다.공모 대상은 전국 단위 사업 수행이 가능한 비영리 법인·기관·단체다. 신청은 오는 30일 오후 6시까지 사랑의열매 온라인 배분신청 사이트를 통해 할 수 있다. 윤여준 사랑의열매 회장은 “에너지 취약계층 사각지대를 찾아 현장 밀착형 지원을 하겠다”고 밝혔다.손지연 기자