뉴욕 시위서 “트럼프 명령 거부하라”…콜롬비아 대통령, 방미 중 비자 취소

페트로, 친팔레스타인 시위 참석

美 “미군에 명령 불복종·폭력 선동”

페트로 “유엔본부, 도하로 옮기자”

이미지 확대 지난 26일(현지시간) 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령이 미국 뉴욕 유엔본부 앞에서 열린 친팔레스타인 시위에 참석해 확성기를 든 채 연설하고 있다.

뉴욕 로이터 연합뉴스

2025-09-29 27면

미국 정부가 유엔총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령의 비자를 취소할 방침이라고 밝혔다. 뉴욕 거리에서 열린 친팔레스타인 시위에 참석해 미 정부를 비판하는 발언을 했다는 이유에서다. 세계 최대 국제 외교 행사에서 참석국 정상의 비자를 취소하는 초유의 사태가 발생한 셈이다.27일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 미 국무부는 전날 엑스(X)에 “오늘 콜롬비아 대통령이 뉴욕 거리에서 미군에게 명령에 불복종하고 폭력을 선동할 것을 촉구했다”며 “페트로 대통령의 경솔하고 선동적인 행동에 따라 그의 비자를 취소할 것”이라고 밝혔다.앞서 페트로 대통령은 전날 뉴욕에서 열린 한 시위에 참석해 확성기를 잡고 “미군 모두에게 인류를 향해 총을 겨누지 말 것을 요청한다. 트럼프의 명령을 거부하라! 인류의 명령을 따르라!”고 연설한 바 있다. 페트로 대통령은 지난 23일 유엔총회 연설에서도 최근 미국이 카리브해의 마약 밀매 의심 선박을 공격하는 과정에서 10여명이 숨진 데 대한 형사 조사를 촉구하며 도널드 트럼프 행정부를 강력 비난했다.콜롬비아 대통령실의 한 소식통은 “페트로 대통령이 이날 밤 현재 (이미) 보고타(콜롬비아 수도)로 이동하고 있다”며 “페트로 대통령은 이탈리아 국적도 갖고 있어 미국 입국에 비자가 필요하지 않다”고 AFP통신에 전했다.미 정부 결정에 반발한 페트로 대통령은 27일 X에 “트럼프 대통령은 유엔의 창립 원칙을 위반했다”며 “이제 더 민주적인 곳으로 가야 한다. (카타르) 도하를 유엔본부로 제안한다”는 글을 올렸다. 이어 “콜롬비아 대통령으로서 유엔총회에서 나는 자유롭게 의견을 표명한 것”이라는 입장을 고수하며 “국제법은 인류의 지혜이며 나를 보호해 준다”고 강조했다.콜롬비아 외무부도 “비자 취소를 외교적 무기로 사용하는 것은 표현의 자유를 보호하고 유엔 행사에서 회원국의 독립성을 보장하는 유엔 정신에 어긋난다”며 공식 비판했다.2022년 8월 집권한 페트로 대통령은 그동안 미국과 우호적인 관계를 유지해 왔으나 트럼프 2기 행정부 들어서는 이민, 마약 단속 등을 계기로 관계가 틀어졌다. 트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 정치적 동맹이자 좌파 성향 지도자인 페트로 대통령이 내년 대선을 앞두고 미 대통령과 대결하는 모습을 연출하기를 원하는 것으로 보고 있다.이재연 기자