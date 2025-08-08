124년 역사 MLB 첫 여성 심판 나온다

10일 애틀랜타·마이애미 경기에

젠 파월, 누심 참가… 11일엔 주심

미국프로야구 메이저리그(MLB) 124년 역사상 첫 여성 심판이 탄생한다.롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너는 7일(한국시간) 젠 파월(48) 심판이 이번 주말 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 애틀랜타 브레이스와 마이애미 말린스의 경기에 투입될 예정이라고 밝혔다.파월은 오는 10일 열리는 더블헤더 경기에 베이스를 커버하는 누심으로 참가하고 11일 경기에는 주심으로 출장한다. 맨프레드 커미셔너는 “파월은 엄청난 노력과 헌신, 경기에 대한 사랑으로 역사적인 업적을 쟁취하게 됐다”며 “그는 수많은 여성에게도 본보기가 될 것”이라고 말했다.뉴저지주 출신인 파월은 학창 시절 소프트볼 선수와 축구 선수로 활동했다. 2010년부터 미국대학스포츠협회(NCAA) 소프트볼 심판을 맡았고 2015년 MLB 심판 트라이아웃 캠프를 수료한 뒤 2016년부터 마이너리그 등에서 프로야구 심판으로 활동했다. 지난해와 올해에는 MLB 스프링캠프에도 초청받아 시범 경기에 참여했다. AP통신에 따르면 메이저리그에 앞서 미국프로농구(NBA)에서는 1997년 최초의 여성 심판이 탄생했고, 미국프로풋볼(NFL)은 2012년 여성 심판을 필드에 올렸다.박성국 기자