사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 비어 있음으로 완성된 공간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/12/20260512025003 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-12 01:31 입력 2026-05-12 00:33 이미지 확대 비어 있음으로 완성된 공간 로마 판테온의 천장은 둥글게 이어지다 한가운데에서 멈춥니다. 그 틈으로 빛과 비가 듭니다. 시간에 따라 움직이는 빛은 바닥과 벽을 훑으며 이 공간의 하루를 보여 줍니다. 완전히 닫지 않고 남겨둔 자리, 그 비어 있음이 오히려 공간을 완성하는지도 모르겠습니다.홍윤기 기자 로마 판테온의 천장은 둥글게 이어지다 한가운데에서 멈춥니다. 그 틈으로 빛과 비가 듭니다. 시간에 따라 움직이는 빛은 바닥과 벽을 훑으며 이 공간의 하루를 보여 줍니다. 완전히 닫지 않고 남겨둔 자리, 그 비어 있음이 오히려 공간을 완성하는지도 모르겠습니다. 홍윤기 기자 2026-05-12 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지