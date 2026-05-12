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[천태만컷] 비어 있음으로 완성된 공간

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-05-12 01:31
입력 2026-05-12 00:33
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비어 있음으로 완성된 공간
비어 있음으로 완성된 공간 로마 판테온의 천장은 둥글게 이어지다 한가운데에서 멈춥니다. 그 틈으로 빛과 비가 듭니다. 시간에 따라 움직이는 빛은 바닥과 벽을 훑으며 이 공간의 하루를 보여 줍니다. 완전히 닫지 않고 남겨둔 자리, 그 비어 있음이 오히려 공간을 완성하는지도 모르겠습니다.
홍윤기 기자


로마 판테온의 천장은 둥글게 이어지다 한가운데에서 멈춥니다. 그 틈으로 빛과 비가 듭니다. 시간에 따라 움직이는 빛은 바닥과 벽을 훑으며 이 공간의 하루를 보여 줍니다. 완전히 닫지 않고 남겨둔 자리, 그 비어 있음이 오히려 공간을 완성하는지도 모르겠습니다.

홍윤기 기자
2026-05-12 25면
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