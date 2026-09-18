‘2층 순환버스·관광열차’ 운행…가을 여행 “대전에 오셔유”

축제와 야경 맛집 연계 접근성 개선·체류 유인

이미지 확대 대전시가 가을 관광 축제와 연계해 야간에 2층 순환버스를 운행한다.

세줄 요약 가을 대전 관광 편의 강화

2층 순환버스·특별관광열차 운영

숙박 할인으로 체류 유도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가을 대전으로의 여행이 풍성해진다.대전시와 대전관광공사는 주말과 축제 기간 관광객의 특별관광열차와 야간 이동 편의를 높이기 위해 9~11월까지 ‘D-유니버스’ 2층 순환버스를 운영한다고 18일 밝혔다. 18일부터 11월 15일까지 금~일요일(추석 연휴 제외)에 운행하는 2층 순환버스는 축제와 주요 야간관광 지역을 연계해 관광객의 이동 편의를 높이고 야간 체류를 늘리기 위해 마련됐다. 대전역 동광장~한밭수목원~엑스포 물빛광장을 순환하며 오후 5시 30분부터 10시 30분까지, 1시간 간격으로 하루 5회 운행한다. 이용요금은 현금 1000원이다. 대전 빵 축제(10월 16~17일)와 대전 국제와인 엑스포(11월 1~8일) 기간에는 오전 11시부터 오후 9시 30분까지 하루 8회로 확대 운영한다.시는 코레일과 협력해 빵 축제와 국제와인 엑스포 기간에 특별 관광열차도 선보인다. 특별관광열차는 10월 17일과 11월 6일 각각 운행 예정으로, 팔도장터 관광열차와 연계버스를 이용해 축제 현장과 주요 관광 명소를 둘러볼 수 있다.아울러 관광객이 대전에 체류할 수 있도록 문화체육관광부와 ‘2026 대한민국 숙박 세일 페스타’도 진행한다. 2박 이상 예약하면 결제 금액에 따라 최대 7만원까지 할인받을 수 있다. 1박 예약은 결제 금액이 7만원 이상이면 3만원, 2만~7만원 미만이면 2만원의 혜택이 제공된다. 숙박 할인권은 22일부터 선착순 발급하며 11월 8일까지 대전 지역의 다양한 숙소에서 사용할 수 있다.권경민 대전시 문화체육관광국장은 “대전은 빵·효 문화 뿌리 축제뿐 아니라 근현대사의 숨결을 느낄 수 있는 원도심 골목길, 중앙시장 야시장, 갑천 야경 등 관광·문화 자산이 풍부하다”면서 “체류에 불편이 없도록 교통 인프라를 제공하겠다”고 말했다.대전 박승기 기자