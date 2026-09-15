나주 불회사 ‘2026 손으로 짓는 대웅전’ 체험 행사...9월 18일

대웅전 구조 맞추기 체험

약차, 채식공양 등 결합

문화유산 힐링 프로그램

이미지 확대 나주 불회사 ‘손으로 짓는 대웅전’ 체험 행사

세줄 요약 전통 목조 건축 체험 행사 개최

대웅전 축소 모형 조립 실습 진행

산사 숲체험·차담·채식 공양 포함

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국가유산청과 나주시가 주최하는 특별 건축체험 프로그램 ‘손으로 짓는 대웅전’이 오는 18일 나주 불회사(주지 철인 스님) 경내에서 열린다.대한불교조계종 불회사 주관으로 열리는 이 행사는 2026년 전통산사 국가유산 활용사업 ‘이야기여행 범과 함께-호랑이는 석장승을 등에 업고’의 일부이다.이 행사는 국가지정보물인 불회사 대웅전의 전통 결구 방식과 공포 구조를 축소 모형을 통해 손으로 직접 조립하고 체험하며 우리 전통 목조 건축의 조형미와 과학적 우수성을 배우는 특별한 문화유산 체험이다.행사는 사찰 안내를 시작으로 주지 스님과 함께하는 산사 숲체험 및 문화유산 해설, 손으로 짓는 대웅전 조립 실습 등 순으로 진행된다. 참가자들은 불회사의 오랜 역사를 품은 전통 비로약차 차담과 정갈한 사찰 채식밥상으로 점심 공양을 즐기며 오감으로 산사의 정취를 누릴 수 있게 된다.불회사는 올해 70차례 이상의 다양한 체험 행사를 개최하며 산사 국가유산의 대중화에 앞장서고 있다. 대웅전 천장문양 및 목어 에코백 만들기, 문화유산 블록, 나만의 호랑이등 만들기 등 체험 행사를 상시 운영하고 있다.정명화 불회사 종무실장은 “보물 대웅전의 우아한 구조를 직접 손으로 지어보며 천년 고찰의 숨결을 느끼는 뜻깊은 시간이 될 것”이라고 말했다.정연호 기자