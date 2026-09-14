문화 국제방송영상마켓 ‘세계로 향하는 K-콘텐츠’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/09/14/20260914500117 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-14 12:19 입력 2026-09-14 12:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026국제방송영상마켓’을 찾은 관계자들이 상담을 받고 있다. 2026.9.14 도준석 전문기자 14일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026국제방송영상마켓’을 찾은 관게자들이 상담을 받고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 장소는 어디입니까? 코엑스 잠실