메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

국제방송영상마켓 ‘세계로 향하는 K-콘텐츠’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-14 12:19
입력 2026-09-14 12:19
이미지 확대
14일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026국제방송영상마켓’을 찾은 관계자들이 상담을 받고 있다. 2026.9.14 도준석 전문기자
14일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026국제방송영상마켓’을 찾은 관계자들이 상담을 받고 있다. 2026.9.14 도준석 전문기자


14일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026국제방송영상마켓’을 찾은 관게자들이 상담을 받고 있다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이 행사가 열린 장소는 어디입니까?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기